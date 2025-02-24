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15:12, 24 февраля 2025Россия

Хинштейн предупредил курских чиновников о «серьезном ответе» за покосившиеся памятники

Хинштейн: Чиновники будут серьезно отвечать за покосившиеся памятники
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио губернатора Курской области предупредил чиновников, что они будут серьезно отвечать за покосившиеся в регионе памятники. Об этом он заявил в ходе заседания областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Врио заместителя председателя курского правительства Артем Демидов представил Хинштейну данные о потребностях в ремонте и восстановлении памятников — главы 27 районов представили информацию об восстановлении памятников, мемориалов и захоронений времен Великой Отечественной войны на сумму 184,7 миллиона рублей.

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«Если вы не представили информацию о потребностях, и мы ее не предусмотрели и не нашли эти средства, то за состояние всего остального вы несете персональную ответственность. И если в текущем году, я понимаю, что все работы мы физически до 9 мая не сделаем, но до августа, до даты Курской битвы, мы обязаны это сделать. И если у кого-то останется покосившийся обелиск или что-то в этом роде, за это придется серьезно отвечать», — сказал Хинштейн.

Он призвал как можно скорее передавать сведения о поврежденных памятниках для принятия решения по их ремонту. Это особенно важно в условиях, когда Курскую область освобождают от врага, подчеркнул руководитель региона.

В начале вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года сообщалось, что украинские военные поиздевались над памятником Ленина в центре города Суджа, который оккупирован ВСУ. Военнослужащие прострелили голову памятнику Ленина, после чего снесли монумент. О своем поступке они рассказали корреспондентам украинского телеканала «Общественное».

ЖЗЛ
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