В Windows 11 появилось новое меню «Пуск»

В Windows 11 добавили новое меню «Пуск» и упростили обмен файлами

Корпорация Microsoft выпустила обновление с новыми функциями для Windows 11. Об этом сообщается в блоге компании.

В том числе с обновлением в операционной системе (ОС) появилось новое меню «Пуск». Инженеры и дизайнеры Microsoft разрешили пользователям менять настройки для отображения приложений в «Пуске». Так, можно выбрать сортировку программ по категориям или в алфавитном порядке. Уточняется, что это упростит взаимодействие с приложениями и сервисами.

Во встроенном приложении «Проводник» добавили функцию Drag Tray. Для обмена файлами пользователь может захватить конкретный документ курсором и начать перетаскивать его в верхнюю часть экрана — там появится всплывающее меню со списком адресатов или приложений. Так, пользователь сможет в одно касание отправить файл в определенную папку или скинуть на флеш-накопитель или подключенный смартфон.

Кроме того, с обновлением в ОС расширились функции встроенного поиска. Пользователи смогут искать фотографии и документы, в том числе, сохраненные в облачном хранилище. Функция работает с сервисом OneDrive, но ее обещают добавить и в сторонние сервисы.

В конце февраля корпорация Microsoft сделала функции искусственного интеллекта (ИИ) платными для пользователей текстового редактора «Блокнот». Журналисты издания Windows Central заметили, что американский IT-гигант впервые начал брать деньги за использование «Блокнота».