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20:17, 24 февраля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении россиян на турнирах в нейтральном статусе

Великая заявила, что россиянам нужно выступать в нейтральном статусе ради опыта
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Софья Великая

Софья Великая. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о необходимости участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе. Ее слова приводит Odds.ru.

Великая заявила, что россиянам нужно выступать в нейтральном статусе ради международного опыта и оценки результатов. «Мир сейчас такой, непонятный, поэтому если есть возможность, надо обязательно участвовать, участвовать и еще раз участвовать. В этом будет конкуренция, в этом будет мотивация для спортсменов, тренеров и болельщиков», — объяснила она свою позицию.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. Она предположила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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