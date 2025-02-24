Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении россиян на турнирах в нейтральном статусе

Великая заявила, что россиянам нужно выступать в нейтральном статусе ради опыта

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о необходимости участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе. Ее слова приводит Odds.ru.

Великая заявила, что россиянам нужно выступать в нейтральном статусе ради международного опыта и оценки результатов. «Мир сейчас такой, непонятный, поэтому если есть возможность, надо обязательно участвовать, участвовать и еще раз участвовать. В этом будет конкуренция, в этом будет мотивация для спортсменов, тренеров и болельщиков», — объяснила она свою позицию.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. Она предположила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.