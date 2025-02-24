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17:55, 24 февраля 2025Ценности

Популярность черных зубов у звезд объяснили

Архивист Ленора Хюинь объяснила тренд на черные зубы демонстрацией статуса
Екатерина Ештокина

Кадр: страница Vevo во «ВКонтакте»

Вьетнамско-канадский архивист Ленора Хюинь объяснила тренд на черные зубы у знаменитостей. Соответствующий материал публикует издание Dazed.

Вьетнамско-американская R&B-исполнительница Sailorr стала выходить на публику в черных грилзах, которые полностью закрывают естественные зубы звезды. Помимо этого, японо-американская рэперша Молли Сантана и американская танцовщица и модель Куи Ясука также регулярно демонстрируют неестественного цвета улыбки в своих соцсетях.

По словам Хюинь, такой популярный внешний вид звезд связан с желанием продемонстрировать свое положение в обществе. «Грилзы давно ассоциируются с хип-хоп-культурой как способ утверждения своего социального статуса, богатства и самовыражения. И даже эта практика восходит к древним этрускам (около 800-200 гг. до н. э.), которые украшали свои зубы золотом в знак богатства. Я лично считаю, что черные грилзы могут быть модным аксессуаром», — высказалась эксперт.

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В то же время художник по грилзам ​Ава Мария заявила, что данные украшения вновь становятся трендом. «Украшения для зубов были популярны во всем мире на протяжении всей истории: от сверления зубов до имплантации небольших камней и их лакировки красным лаком для предотвращения кариеса. Я надеюсь увидеть больше креативных проектов в будущем», — подчеркнула она.

В январе 2024 года внешность Канье Уэста после установки титановых протезов на зубы смутила фанатов. Папарацци запечатлели исполнителя после процедуры в окружении своей жены Бьянки Цензори и комика Криса Рока.

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