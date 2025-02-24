Правила начисления пенсии изменятся с 2026 года

Эксперт Солодовникова: С 2026 года пенсии по старости будут платить по-новому

Порядок назначения пенсии по старости без заявления начнет работать с 2026 года. Об этом сообщила агентству «Прайм» эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

На текущий момент страховые пенсии по старости назначаются только при наличии заявления, которое необходимо подать на «Госуслугах», лично в Социальном фонде или в МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. Заявление рассматривают 10 рабочих дней. В ряде случаев необходимо предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.

«Начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке. Это коснется 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — уточнила эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, что накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. В ГД отметили, что ежемесячные выплаты доступны в том случае, если накопленная сума выше 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера.

Также ранее стало известно, что в марте россияне получат меньшую пенсию, чем в феврале. Это произойдет из-за перерасчета