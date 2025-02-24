Продажи PlayStation 5 Pro провалились

Circana: Консоль PS5 Pro уступила по популярности более старой PS4 Pro

Новая приставка PlayStation 5 Pro оказалась не так популярна в продаже, чем ее предшественница PlayStation 4 Pro. На это обратило внимание турецкое издание ShiftDelete.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитической фирмы Circana за январь 2025 года. Специалисты отметили, что новая консоль Sony фактически провалилась на рынке и ее продажи заметно уступают продажам PlayStation 4 Pro.

Эксперты не стали приводить конкретных цифр, но отметили, что продажи PS5 Pro за месяц упали на 15 процентов. Таким образом, вышедшая в ноябре 2016 года PS4 Pro оказалась более востребованной среди геймеров, чем появившаяся в конце 2024 года PS5 Pro.

Главной причиной падения продаж специалисты назвали высокую стоимость модели — в США консоль стоит 699 долларов, или около 62 тысяч рублей. Для сравнения, PlayStation 4 Pro была доступна за 399 долларов. Даже с учетом инфляции заметно, что новая приставка стоит сильно дороже старой версии.

Аналитики Circana допускают, что ближе к концу года ситуация выправится и на PS5 Pro обратят внимание игроки. Это связано с видеоигрой GTA VI, релиз которой ожидается осенью 2025-го.

24 февраля Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. В список ограниченных к экспорту товаров также вошли контроллеры — в ЕС считают, что их используют для управления беспилотными летательными аппаратами.