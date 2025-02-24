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23:09, 24 февраля 2025Россия

Путин высказался о властях Украины

Путин призвал приводить к власти на Украине людей, которым доверяет народ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин предположил, какими должны стать власти Украины. Об этом он сообщил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

По мнению Путина, на Украине нужно приводить к власти людей, которым доверяет народ.

«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров. Он указал на заявление Путина о необходимости легитимности властей Украины для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.

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