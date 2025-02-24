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16:58, 24 февраля 2025Путешествия

Россияне устремились в путешествия на фоне выгодного курса доллара

АТОР: Россияне стали покупать туры на 20 процентов чаще на фоне курса доллара
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские путешественники устремились в поездки за границу на фоне выгодного курса доллара — соотечественники покупают туры на 15-20 процентов чаще. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, такие показатели замечены в течение недели после укрепления курса рубля. При этом специалисты туристической отрасли говорят, что рост турпотока связан не только с этим фактором.

«В целом же наблюдаемый рост, на наш взгляд, вызван сочетанием двух факторов — и курсовых новостей, и естественного оживления продаж ближе к весне и по акциям раннего бронирования лета», — объясняют в Fun&Sun.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Европу, туристы стали активнее интересоваться отдыхом в странах Старого Света. По данным специалистов, соотечественники начали чаще бронировать номера в отелях Италии, Испании и Франции.

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