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14:36, 24 февраля 2025Россия

Россиянин объяснил отправку на СВО надеждой на интересную смерть

Боец ВС России Белов заявил, что отправился на СВО ради интересного финала
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции Вадим Белов заключил контракт с Вооруженными силами ради интересного конца жизни. Об этой надежде сам боец заявил в интервью порталу NewsNN.Ru.

Как объяснил Белов, он отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников силовых ведомств, когда узнал, что президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Тогда же он понял, что у него есть возможность выйти из колонии не «старым и никому не нужным», а отправиться в зону боевых действий и принести пользу своей смертью.

«Мне дали 14 лет лишения свободы (...) Были мысли, что выйду на свободу уже старым и никому не нужным, а на СВО от меня будет хотя бы какая-то польза. Более интересный финал, пусть даже и трагичный», — рассказал Белов об отправке на операцию.

В итоге военный провел в зоне СВО два месяца, получил два ранения и оказался в госпитале.

Ранее экс-командир «Вагнера» с позывным БХ рассказал, что во время боя солдат Вооруженных сил Украины в шутку попросил его перенести штурм.

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