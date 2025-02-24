Россиянин объяснил отправку на СВО надеждой на интересную смерть

Боец ВС России Белов заявил, что отправился на СВО ради интересного финала

Участник специальной военной операции Вадим Белов заключил контракт с Вооруженными силами ради интересного конца жизни. Об этой надежде сам боец заявил в интервью порталу NewsNN.Ru.

Как объяснил Белов, он отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников силовых ведомств, когда узнал, что президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Тогда же он понял, что у него есть возможность выйти из колонии не «старым и никому не нужным», а отправиться в зону боевых действий и принести пользу своей смертью.

«Мне дали 14 лет лишения свободы (...) Были мысли, что выйду на свободу уже старым и никому не нужным, а на СВО от меня будет хотя бы какая-то польза. Более интересный финал, пусть даже и трагичный», — рассказал Белов об отправке на операцию.

В итоге военный провел в зоне СВО два месяца, получил два ранения и оказался в госпитале.

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