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13:16, 24 февраля 2025Спорт

Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

Яна Рудковская: Александр Плющенко был самым маленьким на турнире в Йошкар‑Оле
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, объяснила провальное выступление сына Александра на всероссийском турнире «Мемориал Станислава Жука», прошедшем в Йошкар‑Оле. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Рудковская заявила, что Плющенко-младший был самым маленьким участником соревнований. «Для фигурного катания разница в два года — это пропасть, и только дилетанты этого не знают», — подчеркнула она, добавив, что также сын последний год страдал от болей в коленях.

12-летний Плющенко, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, занял 18-е место из 23. Он проиграл победителю Добромиру Воронову более 93 баллов.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

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