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01:28, 24 февраля 2025Мир

Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции США по Украине

Совбез ООН 24 февраля проголосует по нейтральной резолюции США по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Совет Безопасности ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот проект резолюции СБ ООН повторяет предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его Соединенные Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту стран Запада, которые отказались быть соавтором проекта.

Кроме того, уточняется, что в проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт «российско-украинским». Также они выражают скорбь по погибшим.

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