Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции США по Украине

Совбез ООН 24 февраля проголосует по нейтральной резолюции США по Украине

Совет Безопасности ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот проект резолюции СБ ООН повторяет предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его Соединенные Штаты разработали в противовес антироссийскому проекту стран Запада, которые отказались быть соавтором проекта.

Кроме того, уточняется, что в проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт «российско-украинским». Также они выражают скорбь по погибшим.