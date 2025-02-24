Юрист предрек долгие судебные споры родных бойцов СВО из-за решения Конституционного суда

Юрист Передрук заявил о рисках судебных споров по выплатам за смерть бойцов СВО

Постановление Конституционного суда о праве ребенка, зачатого после смерти отца с использованием замороженного сперматозоида, на пенсию по потере кормильца, появившееся недавно в России, может привести к долгим судебным спорам родных бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный юрист Александр Передрук в беседе с «Лентой.ру».

Сам прецедент не связан с СВО. Речь идет о жительнице Санкт-Петербурга, которая родила близнецов в 2018 году — спустя два года после смерти ее мужа. Они не могли зачать ребенка при жизни мужчины, тогда он заморозил биоматериал, который женщина могла бы использовать в случае, если ее супруга не станет. В 2020 году Пенсионный фонд отказал матери в выплате пенсии по потере кормильца, так как дети были зачаты и родились, когда их родителя уже не было, а иждивение считается доказанным только для несовершеннолетних, появившихся на свет в течение 300 дней после смерти отца (то есть, после естественного зачатия). Это решение поддержало большинство судебных инстанций, включая Верховный суд.

Однако позже Конституционный суд постановил, что «такие дети должны иметь право на социальное обеспечение в связи с отсутствием отцовского попечения».

Как пояснил Передрук, постановление подтверждает, что дети, зачатые при помощи репродуктивных технологий и родившиеся после смерти отца, имеют право на получение страховой пенсии. По его словам, такой подход может быть применим в том числе к различным выплатам по потере кормильца, назначаемым детям бойцов СВО

В результате могут возникнуть сложности. «В случае посмертного рождения ребенка выплаты могут оказаться уже распределены между другими родственниками, и вопрос о перераспределении становится сложным и неоднозначным», — сказал он.

В будущем такие ситуации вполне могут стать причиной длительных судебных споров, подытожил Передрук.

21 февраля сенатор Совфеда Андрей Кутепов рассказал «Ъ», что разработал законопроект о праве зачатых после смерти отца детей на пенсию по потере кормильца. Инициатива предполагает назначение выплат в том числе, если отец несовершеннолетнего при жизни состоял в браке с матерью ребенка и выражал намерение «иметь детей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий».

Ранее стало известно, что на фоне проведения СВО в частных клиниках России вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы. СМИ связали это с тем, что военнослужащие задумались об отложенном отцовстве.

Кроме того, в январе банк спермы бойцов предложила создать член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина. Согласно задумке, жены военнослужащих могли бы использовать биоматериал в случае смерти супругов на поле боя.

В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина в 2024 году, реагируя на сообщения о создании банка спермы бездетных участников спецоперации в Ханты-Мансийском автономном округе, сравнила инициативу с опытами по клонированию овцы Долли. По ее словам, с позиции традиционных семейных ценностей ребенок должен рождаться естественным путем.