В ЕС поддержали отказ Зеленского от выборов

Каллас: Евросоюз поддержал отказ Зеленского проводить выборы на Украине

Европейский союз (ЕС) поддержал отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить выборы в республике. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Во время конфликта не стоит проводить выборы. На них мы сражаемся друг с другом, а здесь, на Украине, такая ситуация, что есть внешний враг, поэтому надо направить все силы против него», — отметила глава евродипломатии.

Кроме того, по мнению Каллас, в последних заявлениях президента США Дональда Трампа якобы «сильно представлены российские нарративы».

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что не намерен находиться у власти десятилетиями. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения, уточнил он.

При этом американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что Зеленский не хочет проводить выборы на Украине, потому что заведомо знает о своем проигрыше с разгромным счетом.