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19:27, 24 февраля 2025Наука и техника

В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

В Германии представили доработанный комплекс KDV для борьбы с БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Little / Reuters

Модернизированный на основе боевого опыта комплекс Kinetic Defense Vehicle (KDV), предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), представили на выставке Enforce Tac в Германии. Об этом сообщает Defence Network.

Отмечается, что 12 комплексов KDV передали Киеву в декабре 2024 года. После получения отзывов об изделии конструкторы из Dehl Defence доработали систему. Изделие предназначено для защиты войск и объектов инфраструктуры от дронов малого и среднего классов.

Комплекс на шасси двухосного внедорожника Enok MBB получил боевой модуль R400S Slinger компании Electro Optic Systems с трехосным пулеметом GAU-19. Для обнаружения целей используют систему управления огнем (СУО) с дневным и ночным прицелом, а также лазерным дальномером. СУО получило элементы искусственного интеллекта, позволяющие автоматически обнаруживать и сопровождать цели. Оптическую систему дополняет компактный радар EchoGuard.

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KDV способен обнаруживать цели на расстоянии до 1500 метров, а распознать небольшие дроны можно на дистанции 550 метров.

Ранее в феврале издание Army Recognition писало, что армия США планирует модернизировать комплексы противовоздушной обороны малой дальности Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на основе опыта боевых действий на Украине.

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