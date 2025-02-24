В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

В Германии представили доработанный комплекс KDV для борьбы с БПЛА

Модернизированный на основе боевого опыта комплекс Kinetic Defense Vehicle (KDV), предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), представили на выставке Enforce Tac в Германии. Об этом сообщает Defence Network.

Отмечается, что 12 комплексов KDV передали Киеву в декабре 2024 года. После получения отзывов об изделии конструкторы из Dehl Defence доработали систему. Изделие предназначено для защиты войск и объектов инфраструктуры от дронов малого и среднего классов.

Комплекс на шасси двухосного внедорожника Enok MBB получил боевой модуль R400S Slinger компании Electro Optic Systems с трехосным пулеметом GAU-19. Для обнаружения целей используют систему управления огнем (СУО) с дневным и ночным прицелом, а также лазерным дальномером. СУО получило элементы искусственного интеллекта, позволяющие автоматически обнаруживать и сопровождать цели. Оптическую систему дополняет компактный радар EchoGuard.

KDV способен обнаруживать цели на расстоянии до 1500 метров, а распознать небольшие дроны можно на дистанции 550 метров.

Ранее в феврале издание Army Recognition писало, что армия США планирует модернизировать комплексы противовоздушной обороны малой дальности Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на основе опыта боевых действий на Украине.