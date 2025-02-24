В Харькове прозвучал взрыв

Взрыв прозвучал в Харькове на востоке Украины

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном 24 февраля в 11:12. Издание не сообщило, где именно произошел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее.

19 февраля российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. Как рассказал один из местных жителей, удары были нанесены по Харькову, Купянску и Золочеву.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по зданию почты в Харьковской области, в котором могло находиться большое количество бойцов Вооруженных сил Украины. Прилет был зафиксирован в населенном пункте Коротич.

