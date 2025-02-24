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12:40, 24 февраля 2025Мир

В Кремле прокомментировали взрыв на территории генконсульства в Марселе

Песков о взрыве генконсульства РФ: Нужно усилить безопасность загранучреждений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взрыв на территории российского генконсульства в Марселе, заявил, что нужно усилить меры безопасности загранучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

«По линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», — отметил представитель Кремля.

На территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся на территории генконсульства имеет все признаки теракта и потребовала от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов.

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