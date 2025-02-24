В Кремле прокомментировали взрыв на территории генконсульства в Марселе

Песков о взрыве генконсульства РФ: Нужно усилить безопасность загранучреждений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взрыв на территории российского генконсульства в Марселе, заявил, что нужно усилить меры безопасности загранучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

«По линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», — отметил представитель Кремля.

На территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся на территории генконсульства имеет все признаки теракта и потребовала от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов.