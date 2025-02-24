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13:43, 24 февраля 2025Бывший СССР

В МИД переговорную позицию Украины объяснили желанием заработать

Лавров: Украина на переговорах с США стремится заработать денег
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

На переговорах с США Украина стремится заработать побольше денег. Желанием извлечь выгоду переговорную позицию Киева объяснил в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не думаю, что украинское руководство на что-то способно сейчас, кроме стремления заработать денег, в том числе в торге с Соединенными Штатами», — заявил дипломат.

В ходе брифинга он также заявил, что позиция США по Украине выделяется на фоне позиции стран Европейского союза (ЕС) своей последовательностью. Он отметил, что при этом уровень реализма в отношении украинского конфликта растет и в других странах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал участия Киева и Европы в переговорах России и США. По его словам, участие украинской стороны необходимо, чтобы в ходе диалога можно было окончательно решить конфликт.

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