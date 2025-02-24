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11:21, 24 февраля 2025Россия

В российском городе массово эвакуировали учебные заведения

В Уфе массово эвакуировали учебные заведения из-за звонков о минировании
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе массово эвакуировали учебные заведения из-за звонков о минировании. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, занятия в городе пришлось прервать в школах номер 61, 62 и 69. Кроме того, специалисты-кинологи пришли в гимназию №3.

Помимо этого детей и учителей вывели из школы №7 в Иглино. Во все указанные учебные заведения утром поступили сообщения с угрозами взрывов.

До этого сообщалось, что в двух школах Уфы после сообщений о минировании образовалась давка.

Еще раньше в Воронеже дети из школы №103 попали в давку из-за ошибки охранника, вышедшего первый день на работу. Некоторые младшеклассники не могли устоять на ногах и падали.

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