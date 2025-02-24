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08:09, 24 февраля 2025Россия

В Совфеде спрогнозировали политику нового канцлера ФРГ по Украине

Сенатор Косачев: С приходом Мерца ждать изменений по Украине не приходится
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press

С приходом нового канцлера Германии Фридриха Мерца не приходится ждать существенных изменений по России и Украине, считает сенатор Константин Косачев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов", но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца, и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию», — написал парламентарий.

По его словам, на выборах в ФРГ около трети избирателей проголосовали за те партии, которые не разделяют нынешнюю политику Берлина в отношении России и Украины. Эти мнения никак не будут учтены при формировании курса будущей власти, добавил Косачев, подчеркнув, что смена власти не решит существующие проблемы.

Ранее о возможных последствиях выборов Германии высказался сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что по итогам выборов в Германии продолжится падение экономики ФРГ, а также «вредоносная для страны поддержка Украины».

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, на которых победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах.

ЖЗЛ
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