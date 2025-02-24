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12:36, 24 февраля 2025Спорт

Вратарь «Зенита» оценил интеллект футболистов

Вратарь «Зенита» Кержаков: У футболистов узкий кругозор и отсутствие образования
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил интеллект футболистов. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Спортсмен заявил, что у футболистов наблюдается узкий кругозор и отсутствие образования. «Человек может быть умным, но негодяем. Футболист не может быть тупым, он может быть необразованным», — посчитал он.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе команды он является семикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны.

Ранее полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. «Это был Марк Твен. Что-то про остров», — заявил он.

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