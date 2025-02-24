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12:06, 24 февраля 2025Мир

«Все признаки теракта». На территории российского консульства произошел взрыв. Что об этом известно?

Генконсул Оранский: В Марселе прогремел взрыв на территории консульства РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Возле российского генерального консульства на юге Франции в городе Марсель произошел взрыв. Представительство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе города.

Известно, что взрыв произошел утром. Россиян среди пострадавших нет, в том числе среди сотрудников генконсульства. На месте происшествия работают около 30 пожарных, район вокруг него оцеплен.

Фото: Gerard Bottino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский заявил местным СМИ, что взрыв прогремел на территории дипмиссии, пишет Telegram-канал Shot и публикует кадры с места событий.

В сад на территории консульства были заброшены три устройства, одно не взорвалось, пострадавших нет, сообщает ТАСС. Как уточняет Telegram-канал Mash, рядом обнаружили угнанный автомобиль.

Взрывы имеют признаки теракта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории генерального консульства похожи на теракт.

«Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств», — подчеркнула дипломат.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В российское посольство пытались въехать на авто

В конце января неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Сообщалось, что его задержали.

45-летнему мужчине не удалось прорваться на территорию российского диппредставительства. Водитель оставался в машине, когда к нему подошли правоохранители.

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