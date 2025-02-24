Встречу Путина с главой Центрального духовного управления мусульман анонсировали в Кремле

Пресс-секретарь Песков: Путин встретится с верховным муфтием РФ Таджуддином

Президент России Владимир Путин проведет встречу с верховным муфтием России, главой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Талгатом Таджуддином. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Чему будет посвящена встреча главы государства и лидера мусульман России, в Кремле не уточнили.

ЦДУМ — отличная от ставшего фигурантом ряда скандалов Духовного управления мусульман России организация.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром.