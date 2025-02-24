Жителей ряда регионов России предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: В северных регионах Центральной России похолодает

В регионах Центральной России в ближайшие дни сильного потепления не наступит, а в некоторых из них температура и вовсе понизится. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «Мир».

По словам синоптика, погода в будние дни в центре европейской части России будет солнечной и морозной благодаря влиянию антициклона. Ночью столбики термометров покажут около минус 15 градусов, а днем — ноль — минус пять градусов. В отдельных регионах РФ воздух днем будет прогреваться до плюс одного градуса, однако лишь на непродолжительный период. Практически одинаковый температурный фон ожидается и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге Центрального округа. Атмосферное давление при этом будет высоким, а ветер — слабым.

«Сейчас вся южная часть Центрального федерального округа уже ушла в отрицательную аномалию температур. А северная остается пока в положительной аномалии, но в ближайшие дни там произойдет дальнейшее понижение среднесуточной температуры», — поделился информацией Шувалов. Он отметил, что в феврале в ряде центральных регионов наблюдался сильный дефицит осадков: так, во Владимирской области выпало лишь 20 процентов от месячной нормы, в Воронежской — до 80 процентов, а по всему округу — от 25 до 45 процентов от нормы. «В ближайшие дни ожидать изменения ситуации не стоит. Видимо, это финальный результат для последнего зимнего месяца. На этой неделе снега снова не будет», — подытожил специалист.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве будет постепенно приближаться к климатической норме начиная с четверга, 28 февраля.