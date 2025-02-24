Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 24 февраля 2025Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: В северных регионах Центральной России похолодает
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В регионах Центральной России в ближайшие дни сильного потепления не наступит, а в некоторых из них температура и вовсе понизится. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «Мир».

По словам синоптика, погода в будние дни в центре европейской части России будет солнечной и морозной благодаря влиянию антициклона. Ночью столбики термометров покажут около минус 15 градусов, а днем — ноль — минус пять градусов. В отдельных регионах РФ воздух днем будет прогреваться до плюс одного градуса, однако лишь на непродолжительный период. Практически одинаковый температурный фон ожидается и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге Центрального округа. Атмосферное давление при этом будет высоким, а ветер — слабым.

Материалы по теме:
Российскому региону предсказали морозы в конце зимы
Российскому региону предсказали морозы в конце зимы
Сегодня
Москвичам назвали дату потепления
Москвичам назвали дату потепления
Сегодня

«Сейчас вся южная часть Центрального федерального округа уже ушла в отрицательную аномалию температур. А северная остается пока в положительной аномалии, но в ближайшие дни там произойдет дальнейшее понижение среднесуточной температуры», — поделился информацией Шувалов. Он отметил, что в феврале в ряде центральных регионов наблюдался сильный дефицит осадков: так, во Владимирской области выпало лишь 20 процентов от месячной нормы, в Воронежской — до 80 процентов, а по всему округу — от 25 до 45 процентов от нормы. «В ближайшие дни ожидать изменения ситуации не стоит. Видимо, это финальный результат для последнего зимнего месяца. На этой неделе снега снова не будет», — подытожил специалист.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве будет постепенно приближаться к климатической норме начиная с четверга, 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Парламент показал на дверь». Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского

      На Западе жестко отреагировали на слова премьера Дании об Украине

      Состоящая в браке 68 лет пара раскрыла один секрет долгой любви

      Популярность черных зубов у звезд объяснили

      В «Большой семерке» возникли разногласия из-за заявления по Украине

      Над столицей российского региона уничтожили воздушные цели

      «Калашников» направил на испытания новые бронешлемы

      Смертельное нападение стаи собак на девятилетнюю россиянку попало на видео

      Аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактической погоде

      Военкор раскрыл детали биографии комбата «Ахмата» после сообщений о смерти военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше