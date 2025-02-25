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18:42, 25 февраля 2025Ценности

Анастасия Ивлеева показала архивные фото

Российская блогерша Анастасия Ивлеева показала архивные фото с длинными волосами
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «ивлеева.com в горле»

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

33-летняя знаменитость разместила кадры, на одном из которых предстала с длинными волосами природного оттенка и в белом наряде, состоящем из кокошника и платья.

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На втором снимке звезда позировала в изумрудном пальто с бежевыми меховым воротником и манжетами. Помимо этого, на голове Ивлеевой был венок из искусственных цветов. «Зиму провожаем. Весну встречаем», — подписала она.

В январе Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой Иды Галич. Ивлеева выложила фото, где позировала в облегающем черном мини-платье и с волосами коричневого оттенка.

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