Российская блогерша Анастасия Ивлеева показала архивные фото с длинными волосами

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

33-летняя знаменитость разместила кадры, на одном из которых предстала с длинными волосами природного оттенка и в белом наряде, состоящем из кокошника и платья.

На втором снимке звезда позировала в изумрудном пальто с бежевыми меховым воротником и манжетами. Помимо этого, на голове Ивлеевой был венок из искусственных цветов. «Зиму провожаем. Весну встречаем», — подписала она.

В январе Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой Иды Галич. Ивлеева выложила фото, где позировала в облегающем черном мини-платье и с волосами коричневого оттенка.