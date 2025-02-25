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16:49, 25 февраля 2025Наука и техника

Apple откупилась от запрета на продажу iPhone в одной азиатской стране

Apple заплатит $1 миллиард для снятия запрета на продажу iPhone 16 в Индонезии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple договорилась о снятии запрета на продажу iPhone 16 в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg.

Продажи новых смартфонов Apple запретили в Индонезии в октябре из-за того, что компания не выделила азиатской стране достаточно инвестиций. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что корпорации удалось договориться с местными властями. Фактически Apple откупится от запрета — она проинвестирует в экономику страны около 1 миллиарда доллларов.

Уже на этой неделе Министерство промышленности Индонезии подпишет соответствующее разрешение. «Сделка завершает битву после того, как Индонезия отказалась выдать разрешение на продажу iPhone 16», — заметили журналисты.

Также IT-гигант обязуется создать в стране несколько научно-исследовательских центров. Apple будет обучать местных граждан исследованиям и разработкам продуктов, чтобы они могли разрабатывать аналогичное программное обеспечение (ПО) и проектировать свои собственные сервисы. При этом у корпорации нет планов запускать в Индонезии производство гаджетов.

Авторы Bloomberg отметили, что сделку можно считать победой властей Индонезии. В стране в очередной раз подтвердили свой суровые правила, по которым иностранные производители обязаны вкладывать крупные средства в местную экономику.

24 февраля Apple анонсировала крупнейшие для себя инвестиции в экономику Соединенных Штатов. В компании пообещали вложить 500 миллиардов долларов в США в течение 4 лет и создать десятки тысяч новых рабочих мест.

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