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19:43, 25 февраля 2025Ценности

Известная модель прокатилась на лыжах в купальнике

Ирландская модель Вог Уильямс прокатилась на горных лыжах в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguewilliams

Известная ирландская модель Вог Уильямс прокатилась на горных лыжах в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на фоне склона в ярко-розовом купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом звезда похвасталась стройной фигурой. Она повязала на голову банное полотенце и надела солнцезащитные очки.

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«Я взяла с собой на отдых четыре горнолыжных костюма, но было слишком жарко, поэтому я просто надела бикини, как и все остальные», — написала она.

В июле 2024 года Вог Уильямс засняли в купальнике на отдыхе. Уличные фотографы запечатлели модель в компании супруга Спенсера Мэтьюза на море.

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