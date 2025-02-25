Известная модель прокатилась на лыжах в купальнике

Ирландская модель Вог Уильямс прокатилась на горных лыжах в купальнике

Известная ирландская модель Вог Уильямс прокатилась на горных лыжах в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на фоне склона в ярко-розовом купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом звезда похвасталась стройной фигурой. Она повязала на голову банное полотенце и надела солнцезащитные очки.

«Я взяла с собой на отдых четыре горнолыжных костюма, но было слишком жарко, поэтому я просто надела бикини, как и все остальные», — написала она.

В июле 2024 года Вог Уильямс засняли в купальнике на отдыхе. Уличные фотографы запечатлели модель в компании супруга Спенсера Мэтьюза на море.