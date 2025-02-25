На Западе увидели угрозу в гарантиях безопасности для Украины

Профессор Малинен: Гарантии для Украины приведут к конфликту между Европой и РФ

Гарантии безопасности для Украины спровоцируют конфликт между Россией и Европой. Об этом предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«Не может быть никаких гарантий безопасности для Украины. Только резолюция ООН», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко потребовал от Запада предоставить Украине конкретные гарантии безопасности вплоть до применения ядерного оружия. По его словам, в число обязательств западных партнеров могут войти мобилизация и размещение Францией всех войск и систем противовоздушной обороны (ПВО) у границ республики.

Тем временем стало известно, что президент США Дональд Трамп не возражает против предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украине.