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21:42, 25 февраля 2025Мир

На Западе увидели угрозу в гарантиях безопасности для Украины

Профессор Малинен: Гарантии для Украины приведут к конфликту между Европой и РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Гарантии безопасности для Украины спровоцируют конфликт между Россией и Европой. Об этом предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«Не может быть никаких гарантий безопасности для Украины. Только резолюция ООН», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко потребовал от Запада предоставить Украине конкретные гарантии безопасности вплоть до применения ядерного оружия. По его словам, в число обязательств западных партнеров могут войти мобилизация и размещение Францией всех войск и систем противовоздушной обороны (ПВО) у границ республики.

Тем временем стало известно, что президент США Дональд Трамп не возражает против предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украине.

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