Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 25 февраля 2025Ценности

Наряд блогерши с имитацией крови на интимных частях тела вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Картия Маллан

Картия Маллан. Фото: @cartiamallan

Популярная австралийская блогерша Картин Маллан снялась в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 487 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых предстала в белом платье. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте и красными пятнами на интимных частях тела, которые имитируют кровь. «Неделя моды начинается с примерки. Чувствую себя русалкой», — подписала Маллан пост, который набрал 13,9 тысячи лайков.

Подписчики удивились внешнему виду девушки и принялись обсуждать его в комментариях. «Свободное кровотечение стало модным», «Это платье для месячных?», «Я не понимаю, почему многим это платье нравится?», «Тебе нужен тампон?», «Мне нравится. Вот как надо показывать настоящее женское тело», «Эстетика свободного кровотечения», — высказывались они.

В марте прошлого года сообщалось, что девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на одежде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Доброволец рассказал об атаках ВСУ на гражданские автомобили в Курской области

      В ЛНР рассказали о продвижении российских войск

      Москвича оштрафовали 11 раз за день за экстремистские цитаты в соцсети

      В МИД заявили об усилении со стороны ВСУ обстрелов на фоне переговоров

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

      Российского подростка задержали за сбор информации о нефтеперерабатывающем заводе

      Российская тревел-блогерша описала поездку в Мексику фразой «беги, прячься, не дыши»

      Шеф-повар поделился секретами вкусных блинов

      Россиян предупредили о подорожании некоторых сладостей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше