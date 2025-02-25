Наряд блогерши с имитацией крови на интимных частях тела вызвал споры в сети

Популярная австралийская блогерша Картин Маллан снялась в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 487 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых предстала в белом платье. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте и красными пятнами на интимных частях тела, которые имитируют кровь. «Неделя моды начинается с примерки. Чувствую себя русалкой», — подписала Маллан пост, который набрал 13,9 тысячи лайков.

Подписчики удивились внешнему виду девушки и принялись обсуждать его в комментариях. «Свободное кровотечение стало модным», «Это платье для месячных?», «Я не понимаю, почему многим это платье нравится?», «Тебе нужен тампон?», «Мне нравится. Вот как надо показывать настоящее женское тело», «Эстетика свободного кровотечения», — высказывались они.

В марте прошлого года сообщалось, что девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на одежде.