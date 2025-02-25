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13:23, 25 февраля 2025Наука и техника

Microsoft выпустила бесплатный Word с рекламой

Microsoft выпустила бесплатные Word, Excel и PowerPoint с рекламой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Microsoft представила для ограниченного числа пользователей бесплатную версию офисных программ Office. На это обратило внимание издание Windows Central.

По словам редактора портала Зака Боудена, компания выпустила новую версию пакета программ без громкого анонса. В число бесплатных сервисов входят текстовый редактор Word, программа по работе с презентациями PowerPoint и редактор таблиц Excel. Во время запуска в углу интерфейса приложений отображается реклама.

Журналисты заметили, что программы имеют ограничения, которых нет в обычных версиях — нет доступа к надстройкам, диктовке, расширенному форматированию, конструктору, SmartArt и прочим функциям. Также документы можно сохранять только в облачном хранилище OneDrive — таким образом, локальные файлы редактировать нельзя.

По словам Боудена, новый пакет программ находится в стадии ограниченного тестирования. В материале издания говорится, что Microsoft может объявить о выпуске бесплатной версии Office в ближайшие недели.

В конце февраля Microsoft сделала функции искусственного интеллекта (ИИ) платными для пользователей текстового редактора «Блокнот». С их помощью, в том числе, можно переписывать тексты по запросу.

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