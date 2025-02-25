Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:50, 25 февраля 2025Путешествия

Россиянин раскрыл способ бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту мира

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: aleks333 / Shutterstock / Fotodom

Россиянин раскрыл простой способ бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту мира, который находится в Стамбуле, Турция. Об этом он рассказал на своей странице @markeverlyofficial в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, среднее комбо в McDonald’s в этой авиагавани обойдется около 2,5 тысячи рублей на одного. Поэтому он посоветовал найти указатель с надписью Care point, подойти к стойке своей авиакомпании и попросить ваучер на еду. Далее нужно получить соответствующую бумагу, проверить рядом со стойкой список доступных ресторанов и взять там еду бесплатно.

«На кассе просто показываем ваучер <...>И самое главное, новый ваучер можно брать каждые пять часов», — заключил автор видео.

Ранее сообщалось, что питание в аэропорту Стамбула оказалось самым дорогим в Европе. При этом в самом аэропорту с данной оценкой не согласились.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      Госсекретарь США назвал несерьезным призыв Зеленского по ядерному оружию для Украины

      ВСУ атаковали дома россиян и обесточили несколько улиц в приграничье

      В FIS ответили на призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

      В Литве заявили о неспособности ЕС заменить контингент США в Европе

      МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине

      В Раде опровергли возможность завершения конфликта в 2025 году

      Россиянин пришел в гости и расправился в хозяином после застолья

      Российская стюардесса рассказала о жестком контроле внешности в Emirates

      Известная модель прокатилась на лыжах в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше