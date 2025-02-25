Россиянин раскрыл способ бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту мира

Россиянин раскрыл простой способ бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту мира, который находится в Стамбуле, Турция. Об этом он рассказал на своей странице @markeverlyofficial в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, среднее комбо в McDonald’s в этой авиагавани обойдется около 2,5 тысячи рублей на одного. Поэтому он посоветовал найти указатель с надписью Care point, подойти к стойке своей авиакомпании и попросить ваучер на еду. Далее нужно получить соответствующую бумагу, проверить рядом со стойкой список доступных ресторанов и взять там еду бесплатно.

«На кассе просто показываем ваучер <...>И самое главное, новый ваучер можно брать каждые пять часов», — заключил автор видео.

Ранее сообщалось, что питание в аэропорту Стамбула оказалось самым дорогим в Европе. При этом в самом аэропорту с данной оценкой не согласились.