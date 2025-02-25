Российский детектор дронов «Малик» получил ИИ

КБ «Талламхо»: Акустический детектор дронов «Малик» получил ИИ

Российский акустический детектор дронов «Малик» получил искусственный интеллект (ИИ). Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» сообщает ТАСС.

«Если раньше изделие реагировало на любое движение, то сейчас оно уже оснащено ИИ и реагирует только на беспилотные летательные аппараты», — заявили в организации.

Детектор работает на расстояние до 150 метров, которой, по словам разработчика, достаточно для того, чтобы успеть совершить маневр или эвакуацию. «В ближайшее время усовершенствованное изделие планируется испытать уже непосредственно в зоне спецоперации», — добавили в КБ.

В октябре 2024-го в «Талламхо» сообщили, что на черноморском побережье испытают акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских безэкипажных катеров.

В августе того же года в КБ сообщили о подготовке к испытаниям акустического детектора «Капкан», предназначенного для уничтожения дронов «Баба-Яга» и бронетехники противника.