Спортсмен списал тревожный симптом на инфекцию мочевыводящих путей и оказался тяжело болен

Metro: Британский рестлер списал кровь в моче на инфекцию и оказался болен раком

Профессиональный рестлер Адиль Малик списал появившийся у него тревожный симптом на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП), но ошибся и оказался смертельно болен. Историю британца опубликовало издание Metro.

По словам Малика, во время пандемии коронавируса в 2020 году он заметил алую кровь в моче, которая появлялась в течение нескольких недель. С каждым днем ее становилось все больше, но мужчина игнорировал симптомы. Он решил, что у него ИМП, и занимался самолечением. Тогда же у мужчины начали появляться другие симптомы: аппетит пропал, вес снизился на семь килограммов.

«Я обвинил во всем изоляцию и закрытие спортивных залов, но через месяц после первого тревожного сигнала, обсудив свои проблемы с сестрой, все-таки записался на онлайн-консультацию к своему терапевту. Когда я назвал ему свои симптомы, голос врача стал серьезным, и он сразу же направил меня на анализы. У меня диагностировали почечно-клеточный рак — рак почки третьей стадии. Так я столкнулся со своим самым сильным противником», — вспоминает спортсмен.

Решение об операции врачи приняли быстро, поскольку опухоль у мужчины уже была большой и могла еще вырасти.

Операция была изнурительной физически и эмоционально: живот перевязан, я под действием наркоза в пустой палате, без друзей и семьи вокруг из-за ограничений и изоляции. Боль была сильной, но и облегчение пришло — опухоль исчезла. Операция была серьезной: мне удалили всю почку, поэтому восстановление шло медленно Адиль Малик профессиональный рестлер

Малик вышел в ремиссию, но решил просвещать других об этой болезни и вместе с друзьями снял фильм «Борьба с раком».

Ранее в Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Симптомы недуга развивались у него постепенно: сначала он стал нелюдимым, снизил социальную активность, после у него изменилась походка, добавились галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте.