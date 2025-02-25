Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:25, 25 февраля 2025Забота о себе

Спортсмен списал тревожный симптом на инфекцию мочевыводящих путей и оказался тяжело болен

Metro: Британский рестлер списал кровь в моче на инфекцию и оказался болен раком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Профессиональный рестлер Адиль Малик списал появившийся у него тревожный симптом на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП), но ошибся и оказался смертельно болен. Историю британца опубликовало издание Metro.

По словам Малика, во время пандемии коронавируса в 2020 году он заметил алую кровь в моче, которая появлялась в течение нескольких недель. С каждым днем ее становилось все больше, но мужчина игнорировал симптомы. Он решил, что у него ИМП, и занимался самолечением. Тогда же у мужчины начали появляться другие симптомы: аппетит пропал, вес снизился на семь килограммов.

«Я обвинил во всем изоляцию и закрытие спортивных залов, но через месяц после первого тревожного сигнала, обсудив свои проблемы с сестрой, все-таки записался на онлайн-консультацию к своему терапевту. Когда я назвал ему свои симптомы, голос врача стал серьезным, и он сразу же направил меня на анализы. У меня диагностировали почечно-клеточный рак — рак почки третьей стадии. Так я столкнулся со своим самым сильным противником», — вспоминает спортсмен.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Решение об операции врачи приняли быстро, поскольку опухоль у мужчины уже была большой и могла еще вырасти.

Операция была изнурительной физически и эмоционально: живот перевязан, я под действием наркоза в пустой палате, без друзей и семьи вокруг из-за ограничений и изоляции. Боль была сильной, но и облегчение пришло — опухоль исчезла. Операция была серьезной: мне удалили всю почку, поэтому восстановление шло медленно

Адиль Маликпрофессиональный рестлер

Малик вышел в ремиссию, но решил просвещать других об этой болезни и вместе с друзьями снял фильм «Борьба с раком».

Ранее в Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Симптомы недуга развивались у него постепенно: сначала он стал нелюдимым, снизил социальную активность, после у него изменилась походка, добавились галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      Экс-заведующую российского детского сада осудили по делу Далера Бобиева

      Популярная российская блогерша снялась обнаженной

      Россиянина осудили за помощь ВСУ в организации атак беспилотников

      Евросоюз предложил Украине свою сделку по полезным ископаемым

      Серфер пережил укус тупорылой акулы и сравнил ее нападение с попаданием под товарный поезд

      Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег Украиной во время конфликта

      Зеленскому предрекли участь Муссолини

      Стало известно о подготовке SpaceX к восьмым летным испытаниям Starship

      Раскрыт план Байдена по продолжению конфликта на Украине как можно дольше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше