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15:24, 25 февраля 2025Наука и техника

Вероятность столкновения астероида с Луной выросла многократно

НАСА: Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей составила 0,004%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA / JPL Center for Near-Earth Object Studies

Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей близка к нулевой. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, в декабре 2024 года, когда небесный объект обнаружили, был зафиксирован определенный риск его столкновения с Землей в 2032 году — в моменте вероятность оценивалась в 3,1 процента. Ученые из Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) заметили, что теперь вероятность столкновения 2024 YR4 с планетой составляет 0,004 процента.

При этом многократно выросла вероятность падения астероида на поверхность Луны — до 1,7 процента. Ранее она составляла 0,3 процента. Специалисты JPL до сих пор полагают, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей или ее естественным спутником все еще остается крайне небольшой.

Также в отчете НАСА говорится, что специалисты продолжат наблюдать за небесным телом. В марте для этой цели используют космический телескоп «Джеймс Уэбб». С его помощью астрономы смогут собрать больше информации о 2024 YR4 в научных целях.

В середине февраля опрошенные The Daily Mail ученые заявили, что астероид 2024 YR4 способен уничтожить несколько городов. В заключении журналисты заметили, что специалисты пока не знают, по какой орбите будет лететь астероид.

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