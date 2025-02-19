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13:07, 19 февраля 2025Наука и техника

Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла

НАСА: Вероятность столкновения 90-метрового астероида с Землей выросла до 3,1 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американское космическое агентство НАСА снова увеличило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Об этом сообщается на сайте организации.

Центр по изучению объектов, сближающихся с планетой, который контролирует НАСА, повысил вероятность падения астероида на Землю 2024 YR4 в 2032 году до 3,1 процента. В начале февраля космическое агентство уже повышало вероятность столкновения астероида с планетой до 2,3 процентов.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре. Небесное тело, предположительно, имеет диаметр около 54 метров. По подсчетам американских и британских ученых, взрыв от падении астероида может иметь мощность от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Хорошая новость заключается в том, что все еще есть 96,9 процентов вероятности того, что астероид пролетит мимо Земли», — заметили авторы портала Live Science. По их словам, чем больше ученые узнают о траектории 2024 YR4, тем с большей точностью они могут предсказать его полет. Также в настоящий момент есть вероятность 0,3 процента, что астероид столкнется с Луной.

В начале февраля Китай начал набирать сотрудников на должность по планетарной обороне из-за предупреждения об астероиде 2024 YR4. Они будут заниматься мониторингом астероидов и создания методов раннего оповещения.

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