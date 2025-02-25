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18:50, 25 февраля 2025Культура

Умерла актриса из «Дней Турбиных» и «Чайки»

Советская звезда театра и кино Валерия Старченко ушла из жизни в возрасте 97 лет
Андрей Шеньшаков
Валерия Хугаева

Валерия Хугаева. Кадр: фильм «Загадка кубачинского браслета»

Советская актриса театра и кино Валерия Хугаева (в девичестве Старченко), известная по постановкам столичного театра имени Вахтангова, ушла из жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.

Старченко было 97 лет. Известно, что она была замужем за народным артистом РСФСР Георгием Хугаевым, с которым познакомилась на первом курсе ГИТИСа. Они поженились после окончания института.

За свою карьеру она участвовала во многих известных постановках Академического русского театра имени Евгения Вахтангова, сыграв более двухсот ролей, в том числе в «Днях Турбиных», «Чайке» и многих других. Также в 1982 году актриса снялась в киноповести «Загадка кубачинского браслета».

Ранее стало известно о смерти игравшего в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актера Олега Юдина. Его не стало 5 февраля

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