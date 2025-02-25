Умерла актриса из «Дней Турбиных» и «Чайки»

Советская звезда театра и кино Валерия Старченко ушла из жизни в возрасте 97 лет

Советская актриса театра и кино Валерия Хугаева (в девичестве Старченко), известная по постановкам столичного театра имени Вахтангова, ушла из жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.

Старченко было 97 лет. Известно, что она была замужем за народным артистом РСФСР Георгием Хугаевым, с которым познакомилась на первом курсе ГИТИСа. Они поженились после окончания института.

За свою карьеру она участвовала во многих известных постановках Академического русского театра имени Евгения Вахтангова, сыграв более двухсот ролей, в том числе в «Днях Турбиных», «Чайке» и многих других. Также в 1982 году актриса снялась в киноповести «Загадка кубачинского браслета».

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