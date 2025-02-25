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19:55, 25 февраля 2025Спорт

В FIS ответили на призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

FIS: Решение о допуске россиян к Олимпиаде-2026 примет совет организации
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svet foto / Shutterstock / Fotodom

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответили на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

В FIS заявили, что решение примет совет организации. Они подчеркнули, что в случае допуска россиян их квалификационный путь к Олимпиаде-2026 будет соответствовать существующим принципам, изложенным МОК.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и FIS. В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU и FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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