В НХЛ побили державшийся 15 лет рекорд Ковальчука

Канадец Шайфли побил рекорд россиянина Ковальчука по голам за «Виннипег»

Клуб «Виннипег Джетс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1. Автором победного гола стал канадец Марк Шайфли. Для нападающего эта шайба стала 329-й за «Виннипег».

Таким образом, Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука по голам за «Виннипег», который держался 15 лет. В активе россиянина было 328 заброшенных шайб в составе команды.

Ранее Ковальчук вошел в первую символическую сборную «Атланта Трэшерс» (название «Виннипега» до переезда и переименования в 2011 году) первой четверти XXI века. В период с 2001 по 2011 год он провел за клуб в общей сложности 598 матчей.