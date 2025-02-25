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10:30, 25 февраля 2025Спорт

В НХЛ побили державшийся 15 лет рекорд Ковальчука

Канадец Шайфли побил рекорд россиянина Ковальчука по голам за «Виннипег»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Марк Шайфли

Марк Шайфли. Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Клуб «Виннипег Джетс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1. Автором победного гола стал канадец Марк Шайфли. Для нападающего эта шайба стала 329-й за «Виннипег».

Таким образом, Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука по голам за «Виннипег», который держался 15 лет. В активе россиянина было 328 заброшенных шайб в составе команды.

Ранее Ковальчук вошел в первую символическую сборную «Атланта Трэшерс» (название «Виннипега» до переезда и переименования в 2011 году) первой четверти XXI века. В период с 2001 по 2011 год он провел за клуб в общей сложности 598 матчей.

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