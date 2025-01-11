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10:24, 11 января 2025Спорт

Ковальчук вошел в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

Российский форвард Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jean-Yves Ahern / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Илья Ковальчук вошел в символическую сборную клуба «Виннипег Джетс» в первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ковальчук попал в первую сборную «Атланта Трэшерс» (название «Виннипега» до переезда и переименования в 2011 году). Россиянин был задрафтован «Атлантой» в 2001 году под общим первым номером.

В период с 2001 по 2011-й Ковальчук провел за клуб в общей сложности 598 матчей. В своем первом сезоне в НХЛ он был признан лучшим новичком.

Впоследствии Ковальчук играл за несколько других клубов НХЛ. Он представлял «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

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