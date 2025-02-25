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20:34, 25 февраля 2025Наука и техника

В России допустили сокращение выпуска «Искандеров»

Матвийчук: Выпуск «Искандеров» могут сократить при заключении договора с США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Выпуск ракет для оперативно-тактических комплексов «Искандер» могут сократить при достижении договоренностей с США о сокращении оборонных расходов. Снижение темпов выпуска допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Есть такое понятие, как "оборонная достаточность". Мы просчитаем все количественные и технические характеристики. Мы не говорим о том, что завтра мы утилизируем все "Орешники" и "Искандеры". Нет. Вероятно, мы, сохранив их конструктивные особенности и технологии, можем снизить производство», — сказал он.

Матвийчук добавил, что Россия, Китай и США давно отошли от принципов оборонной достаточности и стали накапливать ядерное оружие. По его словам, ядерным державам необходимо договориться о достаточном количестве оружия для сдерживания потенциальной агрессии. Это может снизить ядерную опасность на планете.

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