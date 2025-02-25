В России испытали «Метафору» для радиостанций

«Известия»: В зоне СВО испытали объединяющую радиостанции в сеть «Метафору»

Устройство межсетевой ретрансляции «Метафора», которое объединяет различные радиостанции в сеть и решает проблемы совместимости, испытали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом директор компании «Смарт Текнолоджис», разработавшей устройство, Андрей Степанов рассказал «Известиям».

«Метафора» обеспечивает передачу речи или сообщений между сотовыми телефонами, радиостанциями и компьютерами, подключенными к различным сетям. Устройство может принимать сигнал из внешних сетей несколькими способами. Разъем USB позволяет подключать модемы с SIM-картой для использования сотовой сети. Также есть разъем для работы с проводным интернетом, поддержка Wi-Fi и два разъема mini XLR для подключения военных и гражданских радиостанций.

«"Метафора" решает проблемы совместимости различных радиостанций, защищенной передачи речи, а также объединения их в единую систему через широкополосные сети и интернет. Очень сложен, а иногда невозможен процесс построения сети связи из имеющихся различных устройств, когда некоторые из них между собой несовместимы. "Метафора" дает простое решение этой проблемы», — сказал он.

Устройство весом 240 граммов настраивается с помощью мобильного приложения — смартфон управляет «Метафорой» по Bluetooth. Степанов отметил, что бойцы в зоне СВО дали высокую оценку устройству.

Ранее в феврале стало известно, что беспилотник «Форпост» может выполнять функцию ретранслятора для обеспечения открытой и закрытой связи между подразделениями.