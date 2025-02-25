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08:36, 25 февраля 2025Экономика

В России повысили прогноз производства подсолнечного масла

Аналитики ЦЦИ повысили прогноз производства подсолнечного масла до 7,4 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) повысили собственный прогноз производства подсолнечного масла в России на текущий сельскохозяйственный сезон, который начался в сентябре 2024-го и завершится в августе 2025-го. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Предыдущий прогноз эксперты делали в ноябре 2024-го. Новая оценка оказалась выше старой на 8,8 процента. Что касается ожиданий по экспорту, то их повысили на 8,9 процента, до 4,9 миллиона тонн на этот сельхозсезон и на 6,3 процента на следующий, до 5,1 миллиона. Таким образом, с августа 2025-го по сентябрь 2026-го, согласно обновленной оценке, экспорт подсолнечного масла из России увеличится на 200 тысяч тонн.

Ранее эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что по итогам 2024 года рост минимальных цен на подсолнечное масло в российских магазинах составил 3,7 процента. Исполнительный директор Масложирового союза России (МСР) Михаил Мальцев ранее заявлял, что по итогам 2024 года производство растительных масел в РФ составит более 10 миллионов тонн.

По данным ЦЦИ, в прошлом году этот продукт стал самым подорожавшим среди всех, отправляемых РФ на экспорт. С января соответствующий индекс увеличился на 42,5 процента и к декабрю составил 1,13 тысячи долларов за тонну.

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