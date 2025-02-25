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21:19, 25 февраля 2025Мир

В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

Джонсон назвал отъезд с Украины единственным шансом Зеленского выжить
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Pool / Reuters

У украинского президента Владимира Зеленского есть лишь один шанс выжить, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что политику следует покинуть страну.

«Если он хочет выжить и дожить до старости, то ему придется оставить власть и искать убежище, тихую гавань где-то еще, будь то Франция или Соединенные Штаты», — отметил эксперт.

Джонсон также порекомендовал украинскому лидеру смягчить риторику в отношении новых властей Соединенных Штатов, так как ему грозит уголовное преследование американского правосудия из-за украденных денег.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский сможет сбежать только во Францию. Он подчеркнул, что лишь это государство согласится принять украинского лидера, а остальные страны откажутся из-за страха.

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