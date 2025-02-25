Бойцы «Ахмата» дали российскому младшекласснику шеврон с цитатой военкора Татарского

Бойцы «Камертон Ахмат» дали ребенку бронежилет с цитатой военкора Татарского

Бойцы отряда «Камертон Ахмат», изначально сформированного из бывших членов ЧВК «Вагнер», посетили одну из школ Белгородской области, где дали младшекласснику поносить бронежилет с цитатой военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

Бойцы выложили фотографии, на которых запечатлены предметы, которые принесли военнослужащие ученикам начальной школы: два дрона, сухпайки, шлем и бронежилет. На бронежилете, который надел ребенок, закреплен шеврон со словами «Все будет, как мы любим».

Это часть фразы, произнесенной военкором 30 сентября 2022 года после посещения в Кремле церемонии подписания указа о присоединении к России четырех новых регионов: Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим Владлен Татарский

Татарский стал жертвой теракта, совершенного Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в апреле 2023 года. Она передала военкору начиненную взрывчаткой статуэтку во время творческого вечера в Петербурге, после чего попыталась скрыться. Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима.