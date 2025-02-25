Срок сохранения Украиной обороноспособности без помощи ЕС и США оценили

Военный эксперт Глазунов: Без помощи Запада Киев сможет воевать до конца весны

В случае отказа Евросоюза (ЕС) и США предоставлять Украине военную и финансовую помощь Киев сможет продолжать вести боевые действия в течение нескольких месяцев, предположил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Срок действия обороноспособности Украины специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности украинских войск. WSJ писала, что без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев — до лета 2025 года.

«Если и Евросоюз, и США не будут поддерживать Украину, то Киев продержится даже не до лета, а до мая, а, может быть, и еще меньше. То, что [президент США Дональд] Трамп отказывается поддерживать Украину — это огромный имиджевый ущерб, который напрямую влияет на боеготовность войск, а также на настрой бойцов. Даже если оружие будет, то украинская армия может быть деморализована», — заявил Глазунов.

22 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону 400–500 миллиардов долларов.