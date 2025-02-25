Женщина исполнила сексуальный танец на глазах прохожих ради денег и попала в тюрьму

В Сингапуре женщина попала в тюрьму за сексуальный танец, который транслировала в интернет с пустой палубы яхты. Об этом сообщает Channel News Asia (CNA).

31-летняя Нгуен Тхи Нгок Лан давно вела прямые трансляции в TikTok и вьетнамском приложении MMlive. Вскоре ей стали поступать предложения снимать различные сексуальные действия в обмен на деньги. Лан согласилась.

В сентябре 2024 года женщина забралась на пришвартованную к берегу яхту, установила там камеру и исполнила откровенный танец в полупрозрачном платье. Это происходило на глазах ее мужа Адриана Чинг Ка Сианга. Согласно обвинению, он подстрекал женщину танцевать откровеннее и все больше раздеваться, обнажая интимные места. Съемки заметил прохожий и тут же позвонил в полицию.

В суде обвинение отметило, что трансляция проходила днем, поэтому Лан могли увидеть дети по дороге из школы и местные жители, возвращавшиеся с работы. Сианг заявлял, что его жена была одета весь танец, а разделась случайно. Однако из ролика следовало обратное. Лан пыталась оправдать свое поведение тем, что ей были нужны деньги на содержание дочери. Это обстоятельство не произвело впечатления на судей, и супругов приговорили к тюремному заключению на три недели и три дня за «изготовление порнографии в общественном месте».

Ранее сообщалось, что в Бразилии очевидец снял на видео оргию под открытым небом на виду у людей. 15 нарушителям грозит от трех месяцев до года лишения свободы.

