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11:16, 26 февраля 2025Россия

Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам»

Алаудинов: У ВСУ не хватает ресурсов на боевые действия в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области не хватает ресурсов для ведения боевых действий. Об этом, оценивая положение противника в приграничье фразой «трещат по швам», заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.

«На данный момент мы фиксируем, что противник реально уже начал трещать по всем швам. И ресурсов у него не хватает. (...) Наши подразделения (...) активно двигаются (...) на курском направлении», — сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, российские военнослужащие в Курской области двигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения.

Днем ранее, 25 февраля, стало известно о масштабном наступлении России под Курском. Так, вернуть контроль, по неофициальным данным, удалось над Лебедевкой и Куриловкой, а также над Погребками и Марьевкой. Своими действиями российские войска хотят отрезать украинскую группировку в Курской области от снабжения. Логистику ВСУ в приграничье уже удалось нарушить.

ЖЗЛ
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