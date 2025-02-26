Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 26 февраля 2025Наука и техника

Иран впервые применил российские Як-130 на учениях

ВВС Ирана впервые применили самолеты Як-130 на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирана впервые применили учебно-боевые самолеты Як-130 российского производства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В ходе учений «Золфакар 1403» Як-130 вылетел с двумя истребителями МиГ-29 на перехват беспилотника условного противника. Як-130 уничтожил цель усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух».

Первые Як-130 Иран получил в 2023 году. Двухместный самолет предназначен для обучения курсантов. Также Як-130 можно использовать в качестве легкого штурмовика. Он может нести до трех тонн боевой нагрузки, включая ракеты «воздух-воздух» Р-73 и корректируемые авиабомбы.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в феврале в компании «Яковлев» сообщили, что первые три Як-130М начали собирать на авиазаводе в Иркутске. Модернизированный Як-130М, который представили на форуме «Армия-2024», отличается от базовой модели новым бортовым оборудованием и системами вооружения.

В том же месяце генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты, могут стать заказчиками Як-130М.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии Украины на сделку с США по полезным ископаемым

      Женщина распилила мать бензопилой и сложила останки в подвале

      Трамп заявил о необходимости размещения миротворцев на Украине

      Над Черным морем сбили четыре беспилотника

      Названа возможная дата встречи Зеленского с Трампом

      Появилось полное видео «настоящего геноцида» ВСУ на «дороге смерти» в Суджу

      Иран впервые применил российские Як-130 на учениях

      От премьера Словакии потребовали извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН

      В ЦСКА обратились к Венгрии после блокировки санкций ЕС

      В Киеве произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше