Крымский мост перекрыли для автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причины и подробности не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 25 февраля к западному побережью Крыма приблизились безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что украинские надводные беспилотники оснащены беспилотниками и ракетами. Также сообщалось, что ВСУ запустили в сторону России более 40 дронов в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.