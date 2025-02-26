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06:05, 26 февраля 2025Россия

Москвичка захотела заменить ключ от домофона и лишилась почти трех миллионов

Аферисты украли у москвички 2,8 миллиона рублей на замене ключа от домофона
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Жительница Москвы лишилась почти трех миллионов рублей из-за мошенников, когда пыталась заменить ключ от домофона. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что инцидент случился 21 февраля. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником по замене домофонных ключей. Он попросил продиктовать код из смс, чтобы создать заявку на замену ключа.

Получив доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах, его сообщник якобы «из Росфинмониторинга» связался с москвичкой и заявил ей, что злоумышленники украли ее электронную подпись и хотят похитить ее деньги. После этого в схему вступал третий аферист — лжесотрудник ФСБ, который рассказал пострадавшей о необходимости помочь поймать злоумышленников.

«Доверившись мошенникам, женщина в течение двух дней передала курьерам более 2,8 миллиона рублей», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Хабаровском крае мужчина отдал мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. По совету аферистов он установил неизвестное приложение и начал инвестировать в него деньги.

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