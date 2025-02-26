На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

На Украине идет подготовка к визиту Зеленского в США

На Украине идет подготовка к визиту президента страны Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Идет подготовка к визиту», — рассказал собеседник издания. При этом он не уточнил, на каком этапе она находится и на какие даты запланирована поездка украинского лидера.

Во время выступления на саммите «Большой семерки» (G7) 24 февраля Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа встретиться как можно скорее. По его словам, главам государств необходимо «определить условия гарантий мира и безопасности» для Украины.

Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что США и Украина могут подписать соглашение о редкоземельных металлах в пятницу, 28 февраля. При этом официального подтверждения данной информации не поступало.